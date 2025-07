Poteva sembrare un normale controllo, ma i carabinieri hanno voluto vederci chiaro. È accaduto intorno alle 22 a Giugliano. I militari della sezione operativa della locale compagnia hanno notato una Lancia Y percorrere via Arco Sant’Antonio. Alla guida un uomo di 41 anni, del posto, già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di Pasquale Mancino.

Giugliano, cocaina in auto e in casa: arrestato 41enne, denunciata la moglie

Alla vista della pattuglia, il 41enne ha tentato di eludere il controllo, ma i carabinieri lo hanno fermato e perquisito. All’interno del portamonete dell’auto è stata trovata una dose di cocaina, mentre nel marsupio che aveva addosso c’erano 50 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Un particolare che non è passato inosservato agli occhi esperti dei militari, che hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. Ed è lì che hanno trovato 86 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per la vendita, 905 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento della droga. Mancino è stato arrestato e accompagnato in carcere, mentre la moglie, una 35enne presente in casa, è stata denunciata. Entrambi dovranno rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.