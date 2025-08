La Corte di Appello di Napoli ha disposto la scarcerazione di Biagio Vallefuoco, 55 anni, conosciuto come “Biasone”, e di Lyudmila Pylypenko, moglie di Michele Olimpio detto “’o bumbularo”, entrambi condannati in precedenza per associazione mafiosa con riferimento al clan Mallardo.

Giugliano, clan Mallardo: scarcerati “Biasone” e la moglie del “bumbularo”

Vallefuoco, giuglianese classe 1968, era stato condannato a 10 anni di reclusione per il ruolo di referente del clan sulla fascia costiera di Giugliano. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello, aveva presentato ricorso insieme all’avvocato Giuliano Russo, legale della Pylypenko.

La Suprema Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, aveva infatti annullato la precedente sentenza della Corte di Appello di Napoli, disponendo la celebrazione di un nuovo processo di secondo grado. Da qui la decisione della scarcerazione in attesa del nuovo giudizio.