Chiude via Antica Giardini a Giugliano. L’arteria stradale sarà interdetta al traffico veicolare, come disposto in un’ordinanza dirigenziale, per ultimare i lavori di rifacimento al manto stradale.

Giugliano, chiude per due giorni via Antica Giardini per lavori al manto stradale

Sarà possibile transitarvi solo a piedi, percorrendo i marciapiedi. I lavori partiranno domani, 28 agosto, dall’intersezione con via Oasi Sacro Cuore al civico 40, e dureranno fino alle 18 di martedì, 29 agosto.

Dall’ordinanza, si legge infatti:

Che in Via Antica Giardini per i giorni 28 e 29 agosto 2023 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 sia istituito senso unico di marcia dal civico 40 all’intersezione con Via Oasi Sacro Cuore;

Che dalle ore 7.00 alle ore 18.00 sia istituito divieto di sosta con rimozione ambo i lati dal civico 40 all’intersezione con Via Oasi Sacro Cuore per i giorni 28 e 29 agosto 2023.

Al termine degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale, via Antica Giardini verrà riaperta al traffico veicolare.