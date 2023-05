GIUGLIANO. Critiche dalla minoranza di centrosinistra al passaggio in maggioranza di due consiglieri di centrodestra, Liccardo e Maisto.

Per Francesco Iovinella “questo è solo l’epilogo di una farsa che va avanti da 3 anni”. Sequino in aula ha detto “non vedo un’azione amministrativa tale al punto da far passare consiglieri di centrodestra in un’amministrazione di centrosinistra. Sono salti della quaglia. Io non posso mai stare insieme con chi ha portato qui sui luoghi della terra dei fuochi Salvini”.