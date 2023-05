GIUGLIANO. Lasciano i banchi dell’opposizione per approdare in maggioranza i consiglieri di centrodestra Paolo Liccardo e Mario Maisto. Oggi la comunicazione in aula durante il consiglio comunale. Liccardo ha motivato la scelta dicendo che “l’amministrazione negli ultimi mesi ha dato un’accelerata agli atti amministrativi” e dunque ora dà seguito “al sostegno annunciato al momento del ballottaggio”.