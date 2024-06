Scoperto centro olistico abusivo in via Ferraris a Giugliano, traversa di via Fratelli Maristi. L’attività era gestita da donne di nazionalità cinese e probabilmente offriva ai clienti anche prestazioni a pagamento di natura sessuale.

Giugliano, centro massaggi abusivo in pieno centro: forse “a luci rosse”. Scatta il sequestro

La scoperta è avvenuta nell’ambito dei controlli eseguiti dalla Polizia Municipale. Dalle ispezioni è emerso che il centro era abusivo. Gli agenti, guidati dal comandante Emiliano Nacar, ne hanno disposto la chiusura elevando una sanzione di 1800 euro.

“All’interno dell’attività – sottolinea il Comandante Nacar – si nascondevano altre attività illecite su cui stiamo indagando (possibile sfruttamento della prostituzione, ndr). Non arretriamo di un passo di fronte a qualsiasi attività illegale”.