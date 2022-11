GIUGLIANO. Entra a far parte di Azione la consigliera comunale di Giugliano Caterina Sestile. Eletta con Poziello sindaco, poi traslocata in maggioranza nella civica di riferimento del primo cittadino, Pirozzi sindaco, per un periodo vicina al Movimento 5 stelle per cui aveva fatto richiesta di iscrizione, ora la consigliera dice di aver trovato la sua casa politica in Azione.

Caterina Sestile passa in Azione

Il partito di Calenda a Giugliano è rappresentato dall’esponente di maggioranza in aula Rosario Ragosta e dall’assessore Francesco Mallardo. “La mia scelta è dettata da un percorso intrapreso appena candidata – dichiara Sestile -. Stavo cercando un partito dove mi ritrovassi e in Azione ho ritrovato quello che cercavo. Prossimi passi saranno quelli di essere più incisivi, anche perché siamo di più come Azione, e di farci ascoltare ancora di più dal sindaco”.

“Stiamo costruendo un nuovo gruppo consiliare – dice Ragosta -. Ci saranno in futuro anche a breve termine nuovi ingressi”.