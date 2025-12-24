Giugliano, caos viabilità: automobilista circola sul marciapiede per evitare il traffico

Vigilia di Natale all’insegna del caos traffico a Giugliano, dove pioggia intensa e viabilità congestionata hanno paralizzato il corso Campano, una delle arterie principali della città. Lunghe code, clacson e automobilisti esasperati hanno caratterizzato la mattinata del 24 dicembre, complici lo shopping dell’ultimo minuto e il maltempo.

Pioggia e traffico paralizzano il corso Campano

La combinazione tra maltempo e aumento del flusso di veicoli ha mandato in tilt la circolazione. Il corso Campano si è trasformato in una lunga fila di auto incolonnate, con rallentamenti continui e forti disagi per residenti e commercianti. A destare maggiore preoccupazione è stato il comportamento di un automobilista che, per aggirare il traffico, ha deciso di percorrere un tratto di marciapiede.

L’episodio a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri

L’episodio si è verificato a pochissimi metri dalla caserma dei Carabinieri di Giugliano. La scena, ripresa con smartphone e condivisa online, ha riacceso il dibattito sull’inciviltà dei cittadini e la sicurezza stradale.