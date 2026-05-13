È ufficialmente partito oggi a Giugliano il Festival delle Culture “Rammendare il Mondo”, la tre giorni dedicata a Mediterraneo, cooperazione, inclusione e futuro europeo promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano insieme a CONADI e IISE.

Giugliano, partito oggi il Festival delle Culture

La manifestazione mette al centro il dialogo tra culture, i grandi temi geopolitici contemporanei e il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso incontri, workshop e momenti di confronto con docenti universitari, professionisti ed esponenti del volontariato. La giornata inaugurale è dedicata al tema “Il Mediterraneo e le crisi globali”, con interventi e riflessioni sul ruolo strategico del Mediterraneo come spazio di connessione, cooperazione e trasformazione sociale. La diretta streaming degli incontri può essere seguita al seguente link: https://youtube.com/live/1R2yW5XV6Wc?feature=share

Il Festival proseguirà fino al 15 maggio con workshop tematici, dibattiti e approfondimenti su innovazione, dialogo interculturale, equità di genere, cambiamento climatico e futuro dell’Europa.