Ancora disagi alla viabilità a Giugliano. Da stamattina si registrano code e ingorghi in via Colonne, l’arteria stradale che collega la terza città della Campania ai comuni limitrofi di Melito, Aversa e Sant’Antimo. Il motivo? È stato invertito, in via sperimentale, l’inversione del senso unico di marcia, proprio all’altezza della metropolitana, “per facilitare l’accesso degli avventori provenienti da Giugliano centro alle attività commerciali presenti in zona”. Peccato, però, che del nuovo sistema di gestione del traffico non sia stato dato alcun avviso.

Giugliano, caos via Colonne: cambia improvvisamente senso di marcia

Teleclubitalia apprende che il dirigente Luigi Maiello ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto una serie di provvedimenti per la giornata di oggi. Oltre all’inversione del senso unico di marcia, è stato stabilito anche il divieto di transiti ai veicoli con massa superiore alle 3.5 tonnellate in entrambe le direzioni di marcia e il divieto di sosta con rimozione in via Aporti, a partire dal civico 9, all’incrocio con via Colonne.

Nell’ordinanza si legge anche verranno istituiti percorsi alternativi per regolare il deflusso dei veicoli nelle seguenti arterie stradali:

da Giugliano Centro direzione Aversa in Via Antica Giardini e Traversa Polizia di Stato

da Giugliano Centro direzione Melito in Via S.Vito – via Montessori – Area Metropolitana da Melito direzione Giugliano Centro- Via Aporti- Via Signorelle- Via Madonna delle Grazie

da Aversa direzione Giugliano Centro in Via Oasi Sacro Cuore

Percorsi alternativi anche per i residenti di Via Colonne e traverse del tratto stradale compreso tra l’area metropolitana ed il confine con il Comune di Melito.