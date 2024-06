È ancora caos per le lampade votive a Giugliano. Sono numerosi i cittadini che lamentano disservizi nell’accensione, manutenzione o nuove istallazioni delle lampade al cimitero.

Giugliano, caos lampade votive: manca ancora la ditta per la manutenzione

I disagi sono iniziati quando il Comune ha deciso di rescindere il contratto con la ditta che si occupava del servizio. Da quel momento non è stata ancora fatta una nuova gara e quando l’argomento arrivò in consiglio comunale fu poi rinviato. L’iter dunque è ancora in alto mare e così c’è chi si è ritrovato con le luci spente nonostante i pagamenti fossero in regola o chi ha riscontrato guasti che non sono stati ripristinati.

Nel mentre si è registrato anche un furto di cavi per cui l’amministrazione ha effettuato una gara da 20mila euro per rimediare a questo disagio ed effettuare una parte di manutenzioni, ma è una soluzione tampone.

I problemi vanno avanti dallo scorso anno così come i reclami dei cittadini che vorrebbero pagare e avere un servizio per il proprio defunto. I canoni intanto vengono incassati dal comune ma non c’è una ditta che si occupi della manutenzione.

Ancora aperto anche il fronte dei loculi. I nuovi spazi dedicati ai defunti, necessari vista la saturazione del nuovo e vecchio cimitero di via Verdi, sono ancora in costruzione. Un iter che va avanti da anni nonostante l’assegnazione e i pagamenti dei cittadini fatti al Comune e che si sono aggiudicati uno spazio al camposanto.