Giugliano, candidati a lavoro per coalizioni. Centristi provano il braccio di ferro

Per l’ufficialità in tutti gli schieramenti c’è ancora da attendere. Seppur i candidati sindaco siano ai nastri di partenza nessuno ha ancora la coalizione e ancor meno le liste. Ma sopratutto lo spauracchio dell’arrivo dell’eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose lascia tutti ancora con il fiato sospeso. E così la strategia è quella di attendere, fino all’ultimo momento utile.

Nel centrosinistra la strada è più impervia del previsto. Dopo la scelta di puntare su Diego D’Alterio candidato sindaco, la costruzione della coalizione sta risultando complessa. Il Movimento 5 stelle è sempre orientato a non presentare il simbolo. Gran parte di Azione è dalla parte di D’Alterio ma non tutti, così come Italia Viva. C’è chi come Moderati e riformisti ancora spera in una coalizione di centro: “Serve un progetto politico di rilancio, con un candidato sindaco preparato e senza scheletri nell’armadio, per dare un segnale forte di cambiamento. La costruzione di liste ‘pulite’ è essenziale per ridare credibilità alle istituzioni” fa sapere in una nota l’animatore della lista Francesco Mallardo.

Nel centrodestra Giovanni Pianese è pronto. L’ex sindaco sta visionando le liste, lavorando alla coalizione. Dalla sua Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ma servono altri alleati. E in questo momento la grande difficoltà di tutti gli schieramenti è proprio la composizione delle liste.