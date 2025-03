Cambio al vertice del Commissariato di Giugliano. Dopo poco più di un anno, il primo dirigente Marcello Castello lascia l’incarico, cedendo il testimone a Gianluca Aurilia, ora a capo della squadra mobile di Catanzaro.

Giugliano, cambio al vertice del commissariato: via Castello, arriva Aurilia

Durante la sua permanenza, Castello ha guidato importanti operazioni, distinguendosi soprattutto sotto il profilo investigativo. Tra le inchieste di maggiore rilievo portate avanti sotto la sua direzione spicca quella sui rimborsi fittizi dei consiglieri comunali, denominata “Rimborsopoli”.

L’indagine ha coinvolto quattro ex consiglieri comunali, accusati di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione alle commissioni consiliari. Castello, tra l’altro, è anche tra i componenti della commissione d’accesso al Comune di Giugliano, inviata dalla Prefettura per verificare eventuali ingerenze della criminalità organizzata nella macchina amministrativa.

Con l’arrivo del nuovo primo dirigente Gianluca Aurilia, l’attività investigativa e il controllo del territorio proseguiranno con la massima attenzione.