Parte ufficialmente la nuova annata del Giugliano calcio. Il progetto per la stagione 2023/24, la seconda consecutiva in Serie C, è stato presentato nella splendida cornice del Salone delle Feste di Palazzo Palumbo, nel cuore della città.

Tanti i temi toccati dai vertici della società gialloblu: dal merchandising, che presto partirà col nuovo sponsor tecnico Legea, la campagna abbonamenti col prezzo deciso insieme ai tifosi, allo stadio De Cristofaro finalmente pronto per la categoria, grazie all’intesa trovata tra società e amministrazione comunale. Si è parlato anche dell’esposto all’Anac arrivato per lavori e affidamento dall’impianto. Il patron Mazzamauro, il direttore generale Sarno ed il sindaco Pirozzi hanno però ribadito in coro: “Chi prova ad ostacolare questo percorso non vuole il bene della città. L’iter è assolutamente legittimo – hanno sottolineato – ed il Comune lo dimostrerà”. Annunciato anche un evento di inaugurazione per lo stadio con la data possibile del 17 agosto.

Spazio poi ovviamente a quello che si attende dal campo, anche con la ritrovata spinta del pubblico di casa. Colpi ufficializzati nelle scorse ore il centrocampista Carmine Giorgione dall’Albinoleffe e l’attaccante Alessandro Marotta, esperienza quindi in mezzo al campo e goal assicurati. Per il ds Amodio la rosa attualmente è completa all’85%. Dopo la salvezza tranquilla ottenuta l’anno scorso, i tigrotti puntano ancora a migliorarsi ma affronteranno un girone complicato come spiega il mister Raffaele Di Napoli, confermato in panchina.

Anche grazie al calore del popolo gialloblu, la società non nasconde però l’obiettivo stagionale: entrare nei playoff.

