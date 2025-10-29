Ezio Capuano è il nuovo mister del Giugliano Calcio. La presentazione ufficiale si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, allo stadio De Cristofaro, dove il tecnico ha incontrato stampa e tifosi.

Giugliano Calcio, Ezio Capuano nuovo allenatore: “Orgoglioso di guidare questa squadra”

Terzo allenatore stagionale della squadra, Capuano ha espresso grande entusiasmo: “Mi sento orgoglioso di me stesso di portare avanti questo progetto così importante”, ha dichiarato in conferenza stampa. Il tecnico si è impegnato pubblicamente a guidare la squadra fuori dal momento di crisi e ha lanciato un appello ai tifosi, invitandoli a seguire le partite allo stadio.

Anche il presidente Alfonso Mazzamauro ha espresso piena fiducia nel direttore sportivo e nello staff tecnico, sottolineando la volontà di supportare il nuovo allenatore per il rilancio del Giugliano.