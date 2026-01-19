Giugliano calcio. Capuano verso l’esonero: è il terzo cambio in panchina, squadra ultima in classifica

È arrivata la svolta in casa Giugliano Calcio: la società ha deciso l’esonero di mister Capuano, che dunque non sarà più alla guida della squadra gialloblù. Si attende soltanto l’ufficialità del club, ma la scelta appare ormai definita.

Una decisione maturata dopo l’ennesimo risultato negativo e una serie di prestazioni deludenti che hanno trascinato il Giugliano all’ultimo posto in classifica. A risultare determinante sarebbe stata soprattutto la sconfitta sul campo del Foggia, che ha aggravato ulteriormente la crisi.

Capuano diventa così il terzo allenatore esonerato in stagione dopo Colavitto e Cudini. Il Giugliano aveva chiuso il 2025 con sei sconfitte in campionato, a cui si è aggiunto un ulteriore ko contro la Ternana. Il 2026 si era aperto con un pareggio a Potenza, seguito però da altre due sconfitte pesanti: una in casa contro il Picerno e l’ultima, appunto, contro il Foggia. Ora il club è chiamato a scegliere il nuovo tecnico per tentare di invertire la rotta. Intanto la squadra potrebbe essere affidato al preparatore atletico Tulino.