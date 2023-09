Il Giugliano Calcio 1928, nella persona della Presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro e del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, che sono stati in prima persona chiamati in causa, intende informare e chiarire la propria posizione in merito alle accuse di diniego mosse dalla ASD Giugliano Women con riferimento alla richiesta di utilizzo dello Stadio “Alberto De Cristofaro” per la stagione sportiva 2023/2024.

Giugliano Calcio, campo negato all’ASD Giugliano Women: i chiarimenti della società

In primis occorre evidenziare come l’omologazione del terreno di gioco in erba artificiale necessaria alla disputa di gare dilettantistiche risulti scaduta e non rinnovata dall’ente proprietario dello Stadio, in quanto la prima squadra cittadina svolge competizione professionistica e non dilettantistica. Le gare ufficiali della Prima Squadra, unitamente a quelle della formazione Primavera e delle Under 17 e Under 15 Nazionali, possono essere disputate regolarmente presso lo Stadio Alberto De Cristofaro in quanto il sintetico è dotato, grazie al lavoro e ai sacrifici della Società, della certificazione FIFA Quality PRO, la più alta certificazione che la FIFA riconosce ai terreni di gioco in erba artificiale per il mantenimento e il rispetto dei più elevati standard prestazionali. Tale certificazione, tuttavia, è riconosciuta esclusivamente in ambito professionistico e non consente la disputa di campionati dilettantistici. Basti pensare che, al contrario di quanto erroneamente asserito, la formazione Under 19 partecipante (fuori classifica) al Campionato Nazionale Juniores organizzato dal Dipartimento Interregionale della LND disputerà le proprie gare interne allo Stadio “R. Paudice” di San Giorgio a Cremano.

Entrando invece nel merito della questione “nulla-osta” per l’iscrizione al Campionato di riferimento, la società Giugliano Calcio 1928 era totalmente impossibilitata a sottoscrivere la modulistica inviatale in quanto avrebbe dovuto attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che durante la stagione sportiva non si sarebbero svolti interventi di miglioria tali da poter compromettere l’utilizzo dell’impianto stesso. Sottoscrivere un documento del genere, dal momento che sono ben noti gli interventi quotidiani cui è sottoposto lo Stadio, avrebbe significato attestare deliberatamente il falso: un qualcosa di assolutamente non concepibile per chi basa il proprio modus operandi sulla lealtà e sul rispetto delle leggi e delle regole. Tale chiarimento risultava doveroso al fine di scongiurare spiacevoli equivoci e finte verità.

La società nella persona della Presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro e del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro ci teneva a chiarire tali aspetti, spiegandoli nella maniera più onesta e limpida possibile, come di consuetudine opera tale proprietà. Si aggiunge inoltre che il calcio femminile è un movimento in grande crescita, un volano importante riconosciuto e rispettato nella sua interezza. Si sottolinea che il Giugliano Calcio 1928 tutelerà la propria immagine, qualora ce ne fosse bisogno, in tutte le sedi opportune.