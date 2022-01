È stato trovato questa mattina riverso a terra, in una pozza di sangue, in via Mattia Coppola, cosiddetto di Vico Miciano, a Giugliano. Si tratta di un ragazzo di 38 anni di origini senegalesi.

Giugliano, uomo trovato morto in strada

L’uomo era in uno spiazzale già privo di vita quando sono giunti sul posto i sanitari del 118. L’uomo viveva nella zona con altri connazionali.

Sul luogo del macabro ritrovamento sono giunti anche gli agenti di Polizia del commissariato Giugliano-Villaricca per i rilievi del caso. La Polizia accerta la morte naturale. Sul corpo del giovane senegalese non sono state rinvenute ferite da arma da taglio. Sulla salma verrà disposta probabilmente l’autopsia per chiarire la causa del decesso.