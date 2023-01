GIUGLIANO. In occasione del consiglio comunale, questa mattina è stata presentata la nuova giunta di Nicola Pirozzi. Nel decreto di nomina, il primo cittadino ha anche assegnato delle deleghe al consigliere di maggioranza Francesco Cacciapuoti il quale, in assise ha ribadito che la sua lista, InPolis, anche in questa occasione ha fatto un passo indietro per la giunta ma che continuerà a lavorare per la città.