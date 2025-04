Giugliano, caccia agli incivili della differenziata: ispezionati sacchetti in centro. In arrivo multe

Ispezioni in corso della Polizia Municipale e dei tecnici della Teknoservice nel centro di Giugliano a caccia dei furbetti della differenziata. I controlli si sono concentrati in via Fratelli Maristi, Vico Cacciapuoti e via Aniello Palumbo. Dagli accertamenti effettuati sono almeno una decina i residenti che non rispettano le indicazioni della raccolta differenziata.

Giugliano, caccia agli incivili della differenziata: ispezioni sacchetti in centro. In arrivo multe

In molti sacchetti sono stati ritrovati infatti rifiuti “misti”, carta e plastica, organico e indumenti. La task force della Municipale guidata dal comandante Luigi De Simone e della società incaricata del servizio di raccolta proseguirà il suo lavoro anche nei prossimi giorni.

Nel frattempo sono stati già individuati alcuni trasgressori, nei confronti dei quali scatterà una sanzione economica. I controlli a campione serviranno a smascherare altri incivili con l’obiettivo di perfezionare la raccolta e ridurre il carico di indifferenziata, che ha un costo di smaltimento superiore e grava sulle casse dell’amministrazione comunale.