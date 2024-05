Centro estetico sequestrato a Lago Patria. In campo la Polizia Municipale di Giugliano guidata dal comandante Emiliano Nacar. Sotto chiave un solarium di 600 mq con piscina, una sauna finlandese e diverse pedane in calcestruzzo.

Giugliano, abusi e scarichi non autorizzati: sequestrato noto centro estetico sul litorale

Secondo quanto accertato dai caschi bianchi, l’opera era stata realizzata senza autorizzazione, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Ai titolari del centro anche una denuncia penale per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e furto di acqua.

Ma non è finita qui: la Municipale ha sequestrato anche una conduttura fognaria privata per gli scarichi abusivi collegata alla fogna comunale. Gli agenti hanno poi avviato un procedimento per la revoca della SCIA commerciale.

Insomma una serie di irregolarità per il centro estetico molto noto e frequentato in fascia costiera. La Polizia diretta dal comandante Nacar da giorni sta effettuando una serie di controlli sul territorio per contrastare i fenomeni di illegalità e abusivismo.