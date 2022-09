Blitz anti-droga a Giugliano. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36enne incensurata di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 2 “palle” di cocaina del peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish per un totale di 112 grammi.

Giugliano, centrale della droga in casa

Inoltre, i militari dell’arma hanno scoperto un nascondiglio, lungo il muro perimetrale dell’abitazione. All’interno di un’intercapedine, sono stati rinvenuti 9 panetti di hashish che sommati compongono sulla calcolatrice 574 grammi di stupefacente. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. La 36enne è finita in manette ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

Maxi sequestro di droga a Casoria

I militari dell’arma, durante un controllo, hanno fermato un’auto nel comune Casoria, all’altezza dello svincolo autostradale, condotta da un 37enne incensurato di Nocera. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 231 chili di hashish che al dettaglio avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro.