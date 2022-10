GIUGLIANO-AVERSA. E’ stato un sabato sera di incidenti lungo via Appia, tra Giugliano e Aversa. Ben due gli scontri che si sono registrati la notte tra sabato e domenica.

Incidente lungo via Appia tra Aversa e Giugliano

Una Toyota si è schiantata nel cantiere presente lungo la strada. L’impatto è stato violentissimo al punto che nel veicolo si sono aperti gli airbag. Tanta paura per chi era all’interno dell’abitacolo. La parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta così come le barriere in cemento che segnalano la presenza dei lavori. Prima di questo incidente, però, se n’è verificato un altro, sempre nello stesso punto. Un’altra auto si è schiantata nella zona interdetta per i lavori.

Secondo quanto riferiscono residenti e commercianti della zona in questi mesi di chiusura sono stati diversi gli incidenti che si sono registrati in quel punto. L’arteria di notte è scarsamente illuminata e chi percorre via Appia, magari anche a velocità sostenuta, non vede la presenza del cantiere. La viabilità in zona è critica da mesi a causa dei lavori Eav per il sistema fognario. In quel tratto in particolare, la strada è chiusa ed è percorribile solo da Aversa verso Giugliano-Melito ma sono centinaia gli automobilisti che quotidianamente fanno il tratto contro senso, intasando la strada e creando non pochi disagi soprattutto a chi ha attività commerciali nei paraggi. Una situazione insostenibile per chi vive e frequenta la zona che si associa alla chiusura di via Colonne all’inizio e alla fine, sempre per lavori sul sistema fognario ma non essendoci un serio piano di viabilità alternativa, il triangolo è una vera e propria trappola per automobilisti.