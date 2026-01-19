Paura a Giugliano, dove l’altra sera si è verificato un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a decine di cittadini. Alcune famiglie, dopo aver trascorso qualche ora al circo, al momento di rientrare hanno trovato una scena sconfortante: la propria auto – e molte altre parcheggiate nelle vicinanze – era stata vandalizzata.

Giugliano, auto vandalizzate dopo il circo: “Decine di vetture con vetri rotti e furti”

Secondo quanto raccontato nel video inoltrato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, ignoti avrebbero preso di mira numerose vetture, rompendo i finestrini e mettendo a segno furti all’interno degli abitacoli. Un raid che avrebbe interessato “altre decine di auto”, tutte danneggiate nello stesso modo.

“Quando siamo usciti abbiamo trovato la nostra auto, e altre decine, vandalizzate. Vetri rotti per rubare tutto quello che c’era all’interno. Che degrado”, si legge nel messaggio che accompagna la segnalazione. Da accertare l’entità dei danni e il bottino raccolto dai ladri che hanno saccheggiato le macchine parcheggiate.