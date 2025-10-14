Giugliano, attraversare sulle strisce pedonali è sempre più difficile

Abbiamo provato a passeggiare per le vie principali di Giugliano.

In alcuni casi, gli automobilisti si fermano per permettere ai pedoni di attraversare sulle strisce.

In altri, invece, sembrano ignorarle del tutto, proseguendo la marcia senza rallentare. Per verificarlo, abbiamo nascosto telecamera e microfono e ci siamo messi alla prova: attraversando come comuni pedoni. Il risultato? Auto e scooter che ci tagliano la strada, senza alcuna intenzione di fermarsi.

