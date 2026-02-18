Via Santa Caterina da Siena verso la riapertura dopo otto anni di chiusura. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del Lotto 1 per il rifacimento del collettore fognario, per un importo complessivo di 18.275.290,24 euro. La strada è interdetta al traffico veicolare e pedonale dal 2018, a seguito del crollo causato dal cedimento della condotta fognaria. Da allora residenti e attività commerciali hanno subito disagi continui.

Giugliano, arriva svolta per via Santa Caterina: approvato progetto esecutivo da 23 milioni di euro

«Via Santa Caterina non è una strada qualunque. È una ferita aperta dal 2018. Oggi compiamo un passo decisivo per risolvere finalmente la questione», dichiara il sindaco Diego D’Alterio. L’intervento complessivo è stato ammesso a finanziamento regionale per 19.718.976,50 euro. L’aggiornamento dei prezzi ha portato il fabbisogno oltre i 23 milioni di euro. L’Amministrazione ha quindi chiesto alla Regione Campania la rimodulazione delle risorse, ottenendo ulteriori 4 milioni di euro utili a coprire integralmente il Lotto 1 e a riprogrammare il Lotto 2 con un successivo provvedimento.

Il Lotto 1 rappresenta lo stralcio funzionale prioritario. Consentirà di intervenire sul tratto più critico del collettore, mettere in sicurezza l’area e riaprire la viabilità al termine dei lavori. «Il progetto è completo e pronto per andare in gara. Attendiamo la rimodulazione formale delle somme da parte della Regione. Subito dopo bandiremo le gare per la direzione lavori e per l’esecuzione dell’intervento. L’obiettivo è avviare il cantiere entro la fine dell’estate», aggiunge D’Alterio.

“Manteniamo impegno verso il quartiere”

Al completamento del Lotto 1, la strada potrà essere riaperta alla circolazione veicolare. «Abbiamo seguito ogni fase tecnica e amministrativa con attenzione e rigore. È stato un lavoro lungo, fatto di atti, conferenze di servizi e interlocuzioni istituzionali. Oggi quell’attesa lunga otto anni entra nella fase operativa e finale. Manteniamo un impegno verso un quartiere che ha pagato un prezzo troppo alto», conclude il sindaco.

Comunicato stampa