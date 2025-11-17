L’Audace Cerignola espugna il “De Cristofaro” e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, superando il Giugliano per 0-1 grazie al primo gol tra i professionisti del classe 2005 Parlato. Un successo dal grande peso specifico, che consente alla squadra di Maiuri di salire a quota 16 punti e scavalcare proprio i gialloblù campani. Il primo tempo è di marca Giugliano: dopo appena due minuti Iliev respinge su Peluso, mentre poco dopo una diagonale di Caldore impedisce a Gambale di rendersi pericoloso in contropiede.

Giugliano, arriva seconda sconfitta per mister Capuano: tigrotti sconfitti in casa dal Cerignola

Al 14’ La Vardera sfiora il vantaggio con un colpo di testa sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol. La gara si incattivisce e diventa spezzettata, con numerose ammonizioni. Nel finale di frazione i padroni di casa sfiorano ancora l’1-0: al 39’ Todisco interviene provvidenzialmente su Balde, mentre al 43’ Caldore colpisce il palo di testa sugli sviluppi di un corner. L’ultima occasione è del Cerignola con un tiro di D’Orazio deviato in angolo. Si va al riposo sullo 0-0, con i campani più pericolosi.

La ripresa, però, cambia volto. Come già avvenuto contro il Sorrento, l’avvio sorride agli ofantini: al 51’ una punizione di Cretella genera una mischia in area, la difesa respinge sul mancino di Parlato che, al volo, piazza la palla all’angolino facendo esplodere il settore ospiti. Tre minuti dopo il Cerignola trova anche il raddoppio con Gambale, ma la rete viene annullata per fuorigioco, confermato dopo revisione FVS.

Capuano tenta la scossa con una tripla sostituzione e aumenta il peso oﬀensivo inserendo anche Njambè. Il Giugliano ha subito una grande occasione con Prado, che da posizione favorevole calcia alto. Dall’altra parte Emmausso spreca il possibile 0-2 al 76’, con un diagonale a lato da ottima posizione. Nel finale Iliev salva il risultato con un intervento decisivo su Balde all’87’. I nove minuti di recupero non bastano ai padroni di casa per raddrizzare la partita: il Cerignola difende con ordine e porta a casa tre punti preziosissimi. Per il Giugliano di Capuano arriva così la prima sconfitta interna della stagione, maturata al termine di una gara in cui le tante occasioni mancate nel primo tempo hanno pesato come un macigno. L’Audace, invece, continua a risalire la classifica e si prepara alla prossima sfida del “Monterisi” contro il Crotone.

Di Martina Ferraro