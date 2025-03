Giugliano, arrestato Vincenzo Strino o’ Toro: era ricercato

GIUGLIANO. Era ricercato dalla scorsa settimana Vincenzo Strino, detto Enzo o’ toro, storico esponente del clan Mallardo di Giugliano. Questo pomeriggio, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, lo hanno rintracciato e arrestato.

Strino, coinvolto in un’inchiesta per associazione mafiosa, era stato scarcerato dal Riesame. Ora, invece la Cassazione ha annullato la scarcerazione e decretato il ripristino della custodia cautelare in carcere. Quando è giunta la notizia venerdì, Strino era irreperibile e dunque erano partite le ricerche dei carabinieri che oggi lo hanno rintracciato in un appartamento a Giugliano.

L’inchiesta in cui è coinvolto, insieme a Giovanni Di Cicco, alias “Giannuzzello ‘O Mericano”, riguarda il racket agli imprenditori. Di Cicco fu rintracciato in un’abitazione nel quartiere di Chiaiano.