La Corte di Cassazione ha annullato la scarcerazione per Giovanni Di Cicco, alias “Giannuzzello ‘O Mericano”, ex rapinatore ritenuto affliato al clan Mallardo. Per quello che è poi diventato un estorsore della cosca sono scattate di nuovo le manette dopo lunghe ricerche a Chiaia, nel quartiere “bene” di Napoli.

Annullata scarcerazione per l’estorsore del clan Mallardo: catturato a Chiaia dai carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania lo hanno individuato in un’abitazione nel quartiere Chiaia, risultata di proprietà della sua ex moglie. Di Cicco era destinatario di un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato la precedente scarcerazione disposta dal Tribunale del Riesame.

Insieme a Di Cicco, risulta destinatario della stessa misura anche Vincenzo Strino, detto “Enzo ‘o Tor”, anche lui pluripregiudicato e coinvolto nella stessa inchiesta per associazione mafiosa. Strino, però, è ancora irreperibile e sono in corso ricerche serrate per rintracciarlo. Dopo l’arresto, Di Cicco è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.