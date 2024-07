Sorvegliato speciale sorpreso a casa della mamma. Questa notte verso le tre a Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per inosservanza della misura Agostino D’Alterio, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Giugliano, sorvegliato speciale sorpreso a dormire a casa della mamma: arrestato

L’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Sant’Antimo e soprattutto aveva il divieto di avvicinarsi alla propria madre.

I militari non hanno trovato D’Alterio in casa e così hanno deciso di raggiungere l’appartamento della madre del 26enne. Lì hanno trovato l’uomo che stava riposando nel proprio letto. Arrestato, è in attesa di giudizio.