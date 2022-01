Blitz dei Carabinieri a Giugliano, arrestato 57enne per droga. I militari dell’arma hanno tratto in arresto Alfonso Bove, pregiudicato di Qualiano.

Giugliano, droga nascosta nel vaso in giardino

Quando i carabinieri sono entrati in casa sua, per una perquisizione domiciliare, hanno trovato in in un vaso, nel giardino della sua abitazione, 2 panetti di hashish da 100 grammi cadauno e materiale per il confezionamento delle dosi.

In casa anche un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente. Bove è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.