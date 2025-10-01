I Carabinieri della Sezione operativa e della stazione di Giugliano hanno arrestato in flagranza di reato Roberto Posillipo, 38 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Giugliano, arrestato 38enne in affidamento ai servizi sociali: hashish, coca e contanti in casa

L’uomo è stato fermato presso la sua abitazione in viale dell’Ariete, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 78 grammi di hashish, 37 grammi di cocaina e una cospicua somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Secondo quanto emerso, Posillipo era in affidamento in prova ai servizi sociali per altri reati. Le indagini puntano ora a chiarire se avesse allestito una vera e propria piazza di spaccio all’interno della propria abitazione. Il 38enne, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord per l’udienza di convalida.