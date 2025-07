Giugliano, apre i battenti questa sera “Mc Melany Aerial Art Studio”

Giugliano. Imprenditoria, benessere e territorio, apre i battenti questa sera, lunedì 28 luglio alle ore 21,00, in via Magellano a Giugliano “Mc Melany Aerial Art Studio”.

Varie le discipline offerte al pubbliche: aerea (cerchio, tessuto e amaca), pole dance, pilates, corsi di fitness e psicomotricità per i bambini.

A capo del progetto Melania Giglio, professionista nel settore, che sulla nuova apertura ha dichiarato: “Dalla passione per il benessere alla realizzazione di un sogno che ha come oggetto la danza e più in particolare il volo, la libertà: nasce una nuova struttura dedicata alla danza aerea a Giugliano.

Quella che oggi prende forma come una vera e propria casa per il movimento, il benessere e la danza aerea nasce da un sogno coltivato con determinazione, passione e tanta dedizione.

Tutto ha avuto inizio con un centro estetico nel cuore della realtà giuglianese, un luogo in cui ci prendevamo cura delle persone sotto ogni aspetto, a partire dall’estetica. Ma sentivamo che il nostro percorso non si sarebbe fermato lì. Così, dopo appena un anno, abbiamo ampliato i nostri spazi aprendo una sala fitness, portando con noi l’energia, la professionalità e l’attenzione ai dettagli che ci contraddistinguono.

La risposta delle nostre clienti è stata sorprendente: ci hanno sostenuto, scelto e continuano a farlo ogni giorno, riponendo in noi la loro fiducia. È proprio grazie a loro, alla loro presenza costante, alla loro voglia di evolversi con noi, che oggi realizziamo un ulteriore passo in avanti.

Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura di una nuova struttura più grande, moderna e interamente dedicata al fitness e alla danza aerea. Uno spazio pensato per far volare corpo e mente, dove prenderanno vita corsi di cerchio aereo, pole dance e tessuti aerei, anche a livello agonistico… e anche attività per potenziare forza, flessibilità e consapevolezza corporea.

Ogni angolo di questa nuova sede è stato progettato con cura e amore, perché crediamo che la bellezza del movimento meriti un luogo all’altezza delle emozioni che sa regalare.

Questa nuova apertura non è solo un traguardo, ma una nuova partenza. Continueremo ad accogliere ogni donna con entusiasmo, puntualità e organizzazione, accompagnandola in un percorso che va oltre il semplice allenamento: un viaggio verso la libertà, l’espressione e la trasformazione personale”.