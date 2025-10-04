Dopo l’ok al progetto di via del Mare, arriva un nuovo passo avanti per la riqualificazione del litorale di Giugliano. La giunta guidata dal sindaco Diego D’Alterio ha approvato il progetto definitivo per la nuova piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare, un intervento finanziato con fondi PNRR che punta a restituire bellezza e vivibilità a una zona troppo a lungo rimasta nell’ombra.

Giugliano, approvato il progetto definitivo della piazza Cristoforo Colombo: fondi PNRR per la riqualificazione del litorale

Il progetto, prevede arredi moderni, nuove pavimentazioni, illuminazione a basso impatto ambientale e ampie aree verdi con alberi e aiuole, pensate per creare spazi di socialità per famiglie e residenti. Prevista anche un’area dedicata allo sport, con un campo da street basket e spazi per il calcio libero, oltre a un nuovo parcheggio pubblico per rendere più ordinato l’accesso, soprattutto nei mesi estivi.

La piazza sarà collegata al mare da percorsi immersi nella pineta, e anche la spiaggia libera antistante sarà riqualificata con accessi più agevoli e senza barriere.

Con questo intervento, che si aggiunge al progetto di via Licola Mare e via dell’Orsa Maggiore approvato in consiglio comunale, l’amministrazione accende una nuova luce sulla fascia costiera, con l’obiettivo di farne — come ha dichiarato il sindaco D’Alterio — “il cuore pulsante dello sviluppo di Giugliano”.