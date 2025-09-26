Il Consiglio comunale di Giugliano ieri ha approvato all’unanimità il progetto di riqualificazione di via Licola Mare, un intervento atteso da anni che segna il primo passo concreto verso la trasformazione della fascia costiera cittadina.

Giugliano, il consiglio approva il progetto per Licola Mare: 7 milioni per rifare il waterfront

L’opera sarà finanziata con fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.), per un importo di circa 7 milioni di euro, in continuità con il lavoro avviato dalla precedente amministrazione. Il progetto prevede una vera e propria rivoluzione dell’area: realizzazione di una pista ciclabile e di una passeggiata pedonale; abbattimento dei muri che oggi separano la strada dal litorale; recupero della visuale del mare con la creazione di spazi aperti e fruibili; utilizzo di materiali ecosostenibili; incremento del verde pubblico e delle aree di socialità.

«Un grande tassello verso il mosaico della riqualificazione urbana del territorio. Con questo intervento – spiega l’assessore all’Urbainistica Gennaro Guarino in un post su Facebook – poniamo le basi per una pianificazione urbanistica corretta e moderna, capace di restituire ai cittadini la bellezza del nostro mare e di valorizzare l’intero territorio». L’opera, che interesserà anche via dell’Orsa Maggiore, al confine con Varcaturo, rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio del litorale giuglianese, da anni al centro del dibattito politico e delle aspettative della comunità locale.