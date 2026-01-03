Giugliano, annullata l’arrampicata della Befana in piazza Annunziata per maltempo

Il Comune di Giugliano in Campania ha comunicato l’annullamento dell’evento dell’arrampicata della Befana previsto domani in piazza Annunziata, inserito nel programma “Atmosfere di Natale, eventi sotto l’albero 2025”.

Le previsioni meteorologiche indicano un’alta probabilità di pioggia, condizioni che non consentirebbero agli artisti acrobati de “La Compagnia dei Folli” di esibirsi in sicurezza.

Motivazioni dell’annullamento

L’amministrazione locale ha sottolineato che la decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire la sicurezza del pubblico e degli artisti.