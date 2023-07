GIUGLIANO. Ormai è da mesi nelle mire di malviventi che di tanto in tanto si recano sul posto e indisturbati sottraggono quel che possono. Parliamo della nuova area mercatale di Casacelle, in via Mena Morlando.

Furto nella nuova area mercato di Casacelle

Nella notte si è registrato un nuovo furto. Malviventi avrebbero forzato e rotto le porte per introdursi all’interno dei locali e rubare tubi in metallo e parte dei serbatoi. Non è la prima volta che la nuova area mercato è presa di mira da ladri. Più volte si sono registrati furti di rame, acciaio e attrezzature che dovrebbero servire a chi usufruirà della nuova area mercato che dovrebbe trasferirsi dall’area di fianco lo stadio de Cristofaro a via Mena Morlando ma ad oggi è ancora abbandonata.

I residenti hanno più volte denunciato lo stato di degrado e abbandono della zona. Sono diverse le denunce di furti e rapine nei paraggi dell’area mercato.