Sono esasperati i residenti di via Mena Morlando e via Pigna a ridosso della nuova area mercatale di Giugliano. Assenza di illuminazione pubblica, abbandono di rifiuti speciali, furti e rapine: disagi che si sarebbero acuiti da quando è stata realizzata la nuova area mercato che però non è stata ancora aperta ma piuttosto già vandalizzata più volte. Balordi hanno infatti derubato cavi, una sbarra d’ingresso così che l’area è praticamente accessibile a tutti e, secondo quanto denunciano i residenti della zona, questo fa sì che soprattutto di notte in tanti si introducano all’interno.

Diversi genitori denunciano l’impossibilità a scendere in strada con i bambini per la presenza di coppie e per l’assenza di illuminazione. L’area è stata realizzata già da diverso tempo ma è ancora inutilizzata. Per questo i residenti temono uno spreco di risorse pubbliche.