E’ ancora oggetto di ricorso la questione mensa scolastica a Giugliano. Il servizio per gli alunni delle scuole della terza città della Campania non è ancora partito perché l’appalto è finito nelle aule giudiziarie per una serie di ricorsi tra la ditta vincitrice e la seconda che non ha vinto l’appalto.

Mensa scolastica a Giugliano

Il Consiglio di stato intanto ha chiesto al comune di integrare la documentazione per verificare i requisiti. Il procedimento non è concluso ma in un paio di giorni dovrebbe essere deciso se sarà sempre Sirio, la ditta che già c’era, a fornire il servizio oppure verrà sostituita dalla seconda in lizza. I genitori sono in attesa di comunicazioni da parte del Comune ma soprattutto attendono che riparta il servizio visto che la scuola è ormai ripresa da qualche settimana. La presenza di questi ricorsi e di tutte le lungaggini burocratiche ha ritardato la ripresa della mensa ma questo sta creando disagi alle famiglie. I bambini potrebbero di nuovo pranzare a scuola intorno ai primi di novembre secondo quanto riferiscono dal Comune.

Il servizio è stato nell’anno scolastico appena trascorso oggetto di numerose critiche e polemiche per la scarsa qualità del cibo che veniva fornito ai bambini al punto che l’amministrazione decise per un momento di sospendere la mensa. In alcune occasioni furono trovati insetti nei pasti dei più piccoli. L’assessore all’istruzione Limatola decise così di costituire un comitato mensa composto da genitori e dirigenti scolastici che hanno negli ultimi mesi controllato la qualità dei pasti. Lo stesso comitato dovrebbe riprendere il suo lavoro non appena sarà operativo il servizio.