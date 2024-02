Continua incessante il lavoro della Polizia Locale di Giugliano. È stato un weekend di controlli a tappeto da parte dei caschi bianchi tra il centro cittadino e la fascia costiera.

Giugliano, ancora controlli della Polizia Locale: sequestri e multe

60 i veicoli controllati e 30 sanzioni elevate per un totale di 20.000 euro

Ancora una statistica alta ma in leggero ribasso: il 14% dei veicoli era sprovvisto della copertura assicurativa. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Un ulteriore 15% era sprovvisto di revisione. Diversi i fermati per guida senza patente e senza casco.

“Non ci fermeremo – ha dichiarato il comandante Nacar – proseguiremo su questo solco. Dalla settimana prossima inizieremo anche una campagna capillare per il controllo dei rifiuti.”