Ancora allarme furti d’auto a Giugliano. I ladri agiscono indisturbati, nelle zone del centro, e in pieno giorno. L’ultimo episodio risale a ieri, 6 marzo, quando due balordi hanno preso di mira una Fiat 500 X parcheggiata nei pressi dell’ospedale San Giuliano e l’hanno portata via.

Giugliano, ancora allarme furti: gli rubano auto e la ritrova sfondata a Villaricca

Ad agire, secondo un testimone, due giovanissimi, forse poco più che maggiorenni. I ladri hanno sfondato il finestrino, si sono introdotti nell’abitacolo e hanno messo in moto la macchina. A quel punto è scattato il sistema antirapina che ha bloccato le ruote posteriori. Nonostante questo, i malviventi hanno percorso alcune centinaia di metri, forzando la frizione e danneggiando gravemente i freni. Quando si sono resi conto che in quelle condizioni non sarebbero andati molto lontano, hanno dunque deciso di abbandonare il veicolo in una stradina limitrofa, nei pressi del Bar Elite, nel confinante comune di Villaricca.

Brutta sorpresa per il proprietario dell’auto, che è stato contattato poco dopo dai carabinieri, i quali hanno ritrovato la macchina ferma in mezzo alla carreggiata. La Fiat 500 ha riportato gravi danni, quantificati in almeno 5/6mila euro. I due topi d’auto nel frattempo hanno fatto perdere le proprie tracce, salendo presumibilmente a bordo di una Jeep bianca guidata da un terzo complice. Non è l’unico episodio denunciato negli ultimi giorni. Soltanto poche settimane fa un’altra auto era stata rubata nella centralissima via Aniello Palumbo, in pieno giorno, a poche centinaia di metri dal comando della Polizia Municipale.