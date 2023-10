Non funziona ancora del tutto la cura Bertotto per il Giugliano che crolla anche contro il Crotone nel turno infrasettimanale al De Cristofaro. Stadio giuglianese ancora a porte chiuse, animato solo da alcuni ragazzini delle scuola calcio col via libera della prefettura alla richiesta della società.

Giugliano, altra sconfitta per Bertotto. Il Crotone vince in rimonta

Tigrotti che partono molto bene. Dopo appena 2 minuti, Carmine De Sena trova questo gran goal dalla distanza. E’ un vantaggio però che illude la squadra gialloblu. Il Crotone non si scoraggia ed aumenta gradualmente i ritmi, mostrando la qualità. E già al 14esimo, da corner, arriva il colpo di testa di Tumminello che pareggia i conti.

Sono sempre i calabresi a spingere, sprecando anche diverse occasioni davanti alla porta difesa da Danilo Russo. Nella ripresa il Giugliano si riaffacciano in avanti, Nocciolini impegna Dini.

E’ ancora il Crotone però a fare la partita, divorandosi altri goal da pochi metri. Russo salva momentaneamente il Giugliano al 68esimo. L’estremo difensore gialloblu, però, non può nulla sul colpo di testa al 77esimo di Tribuzzi che completa la rimonta ospite. Tigrotti che restano quindi a 9 punti e vedono la zona play out. Domenica pomeriggio c’è il derby a Torre del Greco.