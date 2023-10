Sorpreso a rubare in casa. A finire in manette Fred Acqua, 45enne del Ghana già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere di furto in abitazione.

Varcaturo, sorpreso a rubare in casa: 45enne arrestato dai carabinieri

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Varcaturiello, sulla fascia costiera giuglianese, e hanno trovato il topo d’appartamento ancora in casa. L’uomo aveva messo a soqquadro l’intero piano dell’abitazione, il rumore aveva allertato i vicini che hanno chiamato i carabinieri.

Il malvivente, sorpreso dai militari, non ha opposto resistenza e si è consegnato alle forze dell’ordine. L’arresto del 45enne è stato convalidato e ora è in carcere in attesa di giudizio con rito direttissimo.