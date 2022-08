L’ondata di maltempo si è abbattuta sulla Campania e sta creando parecchie problematiche anche nella città di Giugliano e in altri comuni dell’area Nord. Secondo quanto riferiscono alcuni cittadini in zona Colonne e in via Agazzi i tombini sono saltati redendo pericoloso il passaggio dell’auto e impedendo i residenti di uscire di casa per qualsiasi esigenza.

Maltempo, disagi e allagamenti a Giugliano

Altri disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna, così come sulle strade dalla fascia costiera (Via Ripuaria, via Madonna del Pantano): grosse pozzanghere hanno reso difficile la circolazione stradale e si registrano rallentamenti sia in direzione Napoli che in direzione Lago Patria. Problemi legati al maltempo anche nei comuni limitrofi e in tutta l’area Nord di Napoli.

Leggi anche