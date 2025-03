Giugliano, alla “Montessori” l’incontro con Don Luigi Merola apre “La settimana della legalità”

Giugliano. L’elezioni del baby sindaco ha dato il via ieri, al quinto circolo “Maria Montessori” di via Pigna a Giugliano, “La settimana della legalità”.

Questa mattina gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte dell’istituto scolastico, diretto dalla dirigente scolastica Sabrina Zinno, hanno incontrato Don Luigi Merola della fondazione “‘A voce de criature”, da sempre attiva per diffondere messaggi sui temi della legalità e a difesa degli ultimi.

Prima un flash mob, poi una canzone scritta dai piccoli studenti e dalle piccole studentesse, in conclusione un dibattito tra il sacerdote e gli alunni ed un messaggio netto lanciato alla platea “se parliamo ai bambini e li formiamo alla vita non avremo necessità di punire l’adulto in futuro”. La settimana proseguirà domani, mercoledì 26 marzo, con un incontro didattico con i Carabinieri e venerdì con il magistrato anticamorra Catello Maresca.