Giugliano, piante crollano sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina da Siena

Paura a Giugliano nella serata di ieri. In una traversa di via Santa Caterina da Siena, nei pressi del cavalcavia dell’Asse Mediano, le forti raffiche di vento hanno spezzato rami e arbusti facendoli atterrare sui fili dell’alta tensione. Soltanto per un caso fortuito i cavi elettrici non sono stati tranciati, evitando così conseguenze drammatiche sia per gli automobilisti che percorrevano la superstrada, sia per residenti che in quel momento transitavano nella stradina che costeggia l’arteria principale. Sarebbe bastato poco per scatenare un incendio.

Giugliano, albero crolla sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina da Siena

La strada è stata messa in sicurezza ed è di nuovo aperta al traffico veicolare. A segnalare l’accaduto alla redazione di Teleclubitalia è stato il cantante neomelodico Mimmo Dany, che attraverso un video ha documentato quanto stava succedendo e ha denunciato il degrado della zona. Come mostra lui stesso, le piante ricoprono i marciapiedi e le strade risultano poco praticabili. I residenti chiedono ora interventi urgenti di manutenzione e potatura da parte dell’amministrazione comunale per scongiurare altri incidenti e possibili tragedie.