E’ partito l’ottavario in onore di San Giuliano Martire, Patrono di Giugliano. Sabato c’è stato il primo appuntamento con l’intronizzazione della statua sul carro trionfale. Come ogni anno San Giuliano si gemella con una parrocchia dove viene portato in pellegrinaggio poi in processione verso la Collegiata di Santa Sofia.

Giugliano, al via l’ottavario in onore di San Giuliano Martire

I festeggiamenti di quest’anno sono partiti dal Sacro Cuore dove sabato si è tenuta la santa messa officiata dal Parroco Don Vincenzo Marfisa con il clero cittadino. Terminata la celebrazione eucaristica il Santo è partito in processione, tutto trasmesso in diretta sulla nostra emittente.

Un percorso che ha visto la partecipazione sopratutto di giovani ispirati dal Martire morto a 24 anni per difendere la fede. Una folta folla ha accompagnato il Patrono in processione sino in Pizza Matteotti dov’è stato accolto da tantissimi fedeli.

La statua è stata intronizzata sul carro trionfale tra applausi e preghiere. L’ottava proseguirà con diversi appuntamenti sia religiosi che ludici. Il tutto culminerà con la lunga processione per le vie cittadine di sabato. Teleclubitalia seguirà in diretta il percorso e porterà nelle case di tutti la grande devozione per San Giuliano Martire con storie, racconti e contributi.