Stop alla sosta in via Santa Rita da Cascia per dieci giorni. Al via i lavori di ripavimentazione della strada che collega via Oasi Sacro Cuore a via Santa Caterina da Siena.

Giugliano, al via il rifacimento di via Santa Rita: divieto di sosta per 10 giorni

A stabilirlo un’ordinanza emessa da Giuseppe De Rosa, dirigente della Polizia Municipale di Giugliano. Il provvedimento dispone il divieto di sosta “con rimozione su entrambi i lati. Ciò in conseguenza della ripavimentazione della sede stradale che avverrà dalle ore 7 alle ore 18 dal 23 ottobre al 3 novembre 2023 nei tratti interessati dai lavori”.

Variazioni anche alla viabilità. Istituito, infatti, il senso unico alternato di marcia in via Santa Rita dall’intersezione con via Oasi Sacro Cuore all’intersezione con via Santa Caterina Da Siena.