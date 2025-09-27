Inseguimento e violenta colluttazione a Giugliano. Nella serata di ieri, venerdì 26 settembre, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno intercettato due uomini sospetti a bordo di un furgone. All’alt imposto dai militari, i due hanno tentato la fuga a piedi nella campagne di Varcaturo, abbandonando il veicolo.

Giugliano, aggrediscono i carabinieri dopo un inseguimento: furgone carico di moto rubate

Bloccati poco dopo, i fuggitivi – due cittadini ghanesi di 47 e 45 anni – hanno opposto resistenza. In particolare, il più giovane ha aggredito i militari con calci, pugni e morsi, provocando la frattura di un dito e diverse ferite a uno degli operatori, poi ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nel cassone del furgone sono state rinvenute due motociclette di grossa cilindrata rubate poche ore prima e già restituite ai proprietari. Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere, mentre il 45enne è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e ricettazione.

Immagine di repertorio