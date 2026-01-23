Ancora un furto nel cuore di Giugliano. Un nuovo colpo sarebbe stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica in via Aniello Palumbo, secondo una segnalazione giunta nelle ultime ore. I topi d’appartamento si sarebbero introdotti nell’abitazione passando dalla cantina, approfittando del buio e del fatto che i proprietari dormivano.

Giugliano, addormentano le vittime e rubano in casa: è ancora allarme topi d’appartamento in centro

Non è ancora chiaro se sia stato utilizzato uno spray soporifero per addormentare gli occupanti della casa. Quel che è certo è che, una volta all’interno, i malviventi avrebbero agito indisturbati, portando via monili, oggetti di valore e altri beni personali, per poi far perdere le proprie tracce.

Un episodio che si aggiunge a una lunga scia di furti registrati negli ultimi mesi ai danni di abitazioni private ed esercizi commerciali. Una vera e propria escalation criminale che continua a mettere sotto pressione la città, nonostante il recente vertice sulla sicurezza tenutosi con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante il quale era stata ipotizzata anche l’istituzione di una “zona rossa”.

Nel frattempo cresce la preoccupazione tra cittadini e commercianti, che denunciano un clima di insicurezza diffusa e chiedono alle forze dell’ordine maggiore controllo del territorio. Giugliano, ancora una volta, si trova a fare i conti con l’ombra dei furti e con una sicurezza percepita sempre più fragile.